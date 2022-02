Ferrari Purosangue: la produzione inizia nel 2022, prime consegne nel 2023

04—Feb—2022 / 11:27 AM

Ormai manca davvero pochissimo: tra pochi mesi Ferrari presenterà il suo primo SUV. Segno di come i tempi stiano cambiando – pardon, sono cambiati -, e della voglia del brand italiano di allinearsi alle scelte fatte dai suoi principali competitor.

Ferrari inizierà a produrre il suo SUV entro la fine del 2022, mentre le prime consegne sono previste per il 2023. Lo ha rivelato il cavallino di Maranello in un recente e lungo comunicato, pubblicato in occasione dell’ultima trimestrale. Nel 2022 è previsto anche l’inizio della produzione della Ferrari Daytona SP3.

Non conosciamo ancora la data dell’evento di presentazione del Purosangue, ma considerate le tempistiche annunciate da Ferrari, è molto probabile che sia molto vicino. Questione di pochi mesi.

Sul Ferrari Purosangue aleggiano più i misteri che le certezze: il SUV è già stato paparazzato in diverse occasioni, ma in ognuna di queste il Purosangue era stato opportunamente camuffato. Impossibile distinguere le linee del design. Non conosciamo granché nemmeno delle specifiche dell’auto: si parla di un motore V12, ma altri rumor insistenti menzionano la possibilità di un V6 ibrido.

Inutile dire che il pubblico di appassionati sta aspettando con grande curiosità la presentazione del Purosangue, che potrebbe essere l’auto capace di portare maggiore disruption all’interno del brand Ferrari. Ma, soprattutto, potrebbe significativamente aumentare i volumi di vendita della casa automobilistica premium: si pensi all’effetto che l’Urus ha avuto sulle casse di Lamborghini.