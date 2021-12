La Lamborghini Urus è l’auto più venduta della storia del brand di Sant’Agata

Il Lamborghini Urus si conferma la vettura più venduta della storia della casa automobilistica italiana. In quattro anni superata quota 16.000 consegne.

06—Dic—2021 / 10:39 AM

Il Lamborghini Urus è l’auto più venduta della storia dell’azienda di Sant’Agata. Il performance SUV in quattro anni ha raggiunto volumi sconosciuti alle altre hypercar di Lamborghini, conquistando una clientela completamente nuova.

Non è mai esistita una Lamborghini che abbia venduto tanto quanto la Urus, il performance SUV presentato a dicembre del 2017 che in questi giorni ha superato la soglia delle 16.000 unità assemblate e consegnate in tutto il mondo.

C’entrano le scelte dei consumatori, certo, ma anche e soprattutto le strategie della casa automobilistica italiana, che ha scelto di fare – in termini relativi – del suo Lamborghini Urus un’auto di massa, in grado di puntare su volumi significativamente più alti di quelli associati alle sue hypercar tradizionali.

Il Lamborghini Urus punta ad una clientela molto diversa da quella della tradizione di Lamborghini: l’85% degli Urus sono stati consegnati a nuovi clienti, ossia persone che non avevano mai acquistato un’auto del Toro prima.

E considerato il successo di questa formula, non stupisce che altri brand ultra-premium abbiamo deciso di imboccare la stessa strada di Lamborghini, sperando di replicarne il successo. Da Aston Martin con il suo SUV DBX – “è l’auto più importante della nostra storia”, aveva detto l’ex CEO Andy Palmer – a Ferrari, che da anni lavora al misterioso e chiacchierato Suv ‘Purosangue’.