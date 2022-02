Elon Musk:” Un biglietto per Marte costerebbe più di un triliardo di dollari”

Approdare su Marte è ormai diventato un obiettivo imprescindibile per Elon Musk, imprenditore che ha da poco parlato di come un viaggio su Marte potrebbe diventare possibile per chiunque.

Si parla infatti della possibilità di far atterrare l’uomo sul pianeta rosso, seppur di sicuro ci vorranno molti anni prima che ciò avvenga, e nel mentre si parla già di come il viaggio in futuro potrebbe diventare più semplice, mentre la tecnologia si evolverà.

Musk ha da poco parlato nel podcast di Lex Fridman di come un biglietto per Marte comprato da chiunque avrebbe ora un costo spaventoso, anche immaginando che il pianeta venga raggiunto entro i prossimi 10 anni, si parla di oltre un triliardo di dollari, visti i costi che un viaggio di Starship, il razzo più avanzato di sempre, comporterebbe. L’obiettivo dell’imprenditore è quello di abitare il pianeta portando un milione di persone sul pianeta, creando delle vere e proprie colonie autosostenute, un piano altrettanto costoso.

Ovviamente, non sappiamo come la situazione si evolverà nel corso dei prossimi anni, ma a quanto pare i futuri abitanti di Marte dovrebbero iniziare a mettere da parte una somma di denaro non indifferente.