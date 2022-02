Moonfall: nuova clip con Patrick Wilson, Halle Berry e John Bradley

Patrick Wilson, Halle Berry e John Bradley sono i protagonisti di una clip ad alta tensione tratta da Moonfall, il nuovo film del maestro dei disaster movie, Roland Emmerich. Il film arriverà nelle sale italiane il 17 marzo.

Presenti della pellicola (in arrivo a febbraio negli States), oltre a Berry, Wilson e Bradley, anche Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu e Donald Sutherland.

Questa la sinossi ufficiale:

Una forza misteriosa manda la Luna in rotta di collisione con la Terra minacciando la vita sul pianeta. Poche settimane prima dell’impatto, l’ex astronauta della NASA Jo Fowler (Halle Berry) è convinta di avere la chiave per salvare il mondo, ma solo l’astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) e il teorico complottista K. C. Houseman (John Bradley) le credono. Questi improbabili eroi organizzeranno un’impossibile missione nello spazio, solo per scoprire che la nostra Luna non è quello che sembra.

