iMac Pro: modello più grande presto in arrivo, parla Gurman

Il noto insider Mark Gurman ha da poco parlato di come Apple sembra ormai pronta per rilasciare un nuovo dispositivo iMac Pro più grande.

Mentre non è ancora chiaro come Apple si muoverà nel corso del 2022, dato che la compagnia non ha ancora annunciato alcun tipo di evento, il noto insider Mark Gurman ha parlato come sempre di alcune novità nella sua newsletter Power On. Nello specifico, sono stati trattati i nuovi iMac Pro, i quali stando all’insider verranno presto rilasciati con uno schermo maggiormente grande rispetto ai 24 pollici attualmente in uso, seppur non ci sia alcun dettaglio su questo.

A quanto pare, il dispositivo non dovrebbe risultare molto diverso per il resto, seppur di sicuro all’interno vedremo dei SoC rinnovati, come confermato dall’insider. Trovate qui di seguito la sua dichiarazione.

Mi aspetto che avremo un nuovo modello quest’anno e che sarà maggiormente grande rispetto al design da 24 pollici noto come iMac Pro. Questo significherebbe che avrebbe chip simili agli M1 Pro ed M1 Max inseriti nei MacBook Pro, Mi aspetto anche che il nuovo iMac Pro abbia un design simile a quello che ha attualmente l’iMac M1.

È piuttosto difficile che dopo aver svelato i suoi M1 Pro ed M1 Max, Apple presenti ufficialmente i tanto chiacchierati M2, nonostante un evento sia previsto per il periodo primaverile, ed è quindi alquanto probabile che i nuovi iMac Pro condividano gli stessi processori già visti nei dispositivi portatili, comunque molto potenti e assolutamente in grado di reggere nel mondo dei PC fissi targati Apple.

Resta ovviamente da vedere quali saranno le effettive novità che verranno confermate da parte della compagnia, la quale di sicuro nel giro di qualche mese avrà modo di esporre quello a cui ha lavorato di recente per lanciare sul mercato dei nuovi prodotti, dopo gli ultimi due ottimi eventi arrivati sul finire dello scorso anno.