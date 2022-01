“I tablet Android sono il futuro”, parola di Google

Google vuole investire molto di più sui tablet Android. Il colosso assume nuovi ingegneri nel tentativo di potenziare la divisione che lavora all’ottimizzazione di Android sui tablet. E nell’annuncio si legge: «Crediamo che il futuro del computing vedrà per protagonisti tablet sempre più potenti e funzionali (…), vogliamo creare nuove piattaforme in grado di offrire nuovi strumenti per essere produttivi e creativi».

Un primo (timido) segnale si è visto con Android12L, update mid-gen con un focus prevalente sui tablet e sugli smartphone con schermo pieghevole.

Ma, appunto, è solo l’inizio: i nuovi ingegneri senior che andranno ad irrobustire la divisione tablet di Google avranno anche il compito di delineare la futura roadmap dell’azienda, creando una strategia in grado di rendere i tablet Android rilevanti, rubando terreno agli iPad della Apple — oggi percepiti dai consumatori come il massimo in termini di intrattenimento e uso professionale.

L’annuncio parla anche di nuove applicazioni ‘ink first‘, frase che secondo Ars Technica anticiperebbe la volontà di dare maggiore supporto ai pennini (rispondendo al successo di Apple Pencil).

È evidente, come del resto sottolinea Ron Amadeo su ArsTechnica, che oggi i tablet Android siano ancora molto indietro rispetto all’offerta di Apple. Affinare l’offerta attuale richiederà molti anni di lavoro. Starà a Google dimostrare di voler fare sul serio.