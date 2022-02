500 Hz: BOE Technology svela un monitor da gaming da record

Nel corso degli anni, abbiamo visto il mercato dei monitor evolversi moltissimo, con nuovi modelli che spesso hanno avuto di fare molto meglio rispetto ai loro predecessori, e con la possibilità a volte di accedere a tecnologie davvero rivoluzionarie, che impongono nuovi standard del mercato. Parliamo questa volta di un monitor da gaming che è riuscito a rompere ogni barriera nel campo della velocità e reattività, visto che si presenta con un refresh rate di 500 Hz.

Il dispositivo è stato sviluppato da BOE Technology, compagnia che con il proprio prodotto è riuscita a stracciare gli Hz massimi di tutte le altre competitor presenti sul mercato che si occupano di dispositivi da gaming. Grazie ai 500 Hz, la fluidità garantita è semplicemente sensazionale, non che le altre specifiche tecniche siano da trascurare. Troviamo infatti anche un solo millisecondo come tempo di risposta, seppur la risoluzione arrivi al massimo a 1080p.

Di sicuro un passo indietro rispetto alle altre aziende, che pur non superando la soglia dei 360 Hz hanno avuto modo di imporre lo standard dei 1440p per i monitor da 27 pollici. Ovviamente, il nuovo dispositivo non va acquistato per qualità delle immagini e risoluzione, ma per l’ultra-responsività garantita durante il gaming, che può risultare ottima per moltissimi tipi di videogioco, soprattutto gli sparatutto in prima persona competitivi.

Al momento, purtroppo, i dispositivi non sono ancora in commercio e non si è infatti parlato di dettagli essenziali, quali prezzo e data d’uscita, oltre che ulteriori specifiche tecniche. Speriamo che nel corso dei prossimi mesi la compagnia abbia modo di perfezionare il suo prototipo e di lanciarlo sul mercato, per permettere agli utenti di scoprire di più in merito alla massima fluidità che il dispositivo in questione permette di raggiungere nel corso delle proprie sessioni.