Tiger King: la corte d’appello condanna Joe Exotic a 21 anni di carcere

La corte d’appello ha condannato Joe Exotic, il protagonista della popolare serie TV Tiger King, a 21 anni di carcere. Si tratta di una sentenza che riduce i termini rispetto a quella passata di solo un anno. La corte d’appello ha stabilito che 22 anni dovrebbero essere il massimo della sentenza, e che Joe Exotic potrebbe trascorrere circa 17,5 anni rinchiuso.

I 21 anni di carcere nei confronti di Joe Exotic, il protagonista di Tiger King, arrivano dopo che, lo scorso novembre, il personaggio ha rivelato di avere un cancro. Il suo legale, per questo motivo, ne ha chiesto la scarcerazione.

La storia “larger than life” del singolare imprenditore Joe Exotic, proprietario di un bizzarro zoo pieno di belve feroci, è diventato un piccolo must, essendo infarcito di situazioni surreali se non, addirittura, tragiche, che se non fossero accadute veramente sarebbero difficili da credere in una fiction. Il documentario in sette puntate (più uno special) cerca di far luce – utilizzando anche un appassionante montaggio creato ad arte – su Exotic, i suoi collaboratori e i suoi rivali.

Dopo la prima stagione di Tiger King, uscita su Netflix nel 2020, ne è seguita una seconda arrivata sulla piattaforma lo scorso anno.