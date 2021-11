Tiger King: Joe Exotic rivela di avere un cancro

Continuano ad arrivare news sui protagonisti di Tiger King. Ora che Netflix ha tra le mani anche la seconda stagione della serie TV, al di fuori dello schermo arrivano delle novità su Joe Exotic: secondo quanto riferito dal suo avvocato sembra che il protagonista della serie abbia un cancro alla prostata.

Il suo avvocato, John M. Phillips, avrebbe diffuso la notizia attraverso una lettera inviata alla CNN. Il fatto che Joe Exotic sia affetto da un cancro, secondo il suo avvocato, dovrebbe essere una delle motivazioni che avrebbero dovuto portare alla grazia nei sui confronti. L’ auspicio del legale è che le precarie condizioni di salute del suo assistito portino presto ad una scarcerazione.

Questo perché, secondo l’avvocato, le cure all’interno del carcere non sono paragonabili a quelle che Joe Exotic potrebbe ricevere in una struttura ospedaliera al di fuori della prigione.

La storia “larger than life” del singolare imprenditore Joe Exotic, proprietario di un bizzarro zoo pieno di belve feroci, è diventato un piccolo must, essendo infarcito di situazioni surreali se non, addirittura, tragiche, che se non fossero accadute veramente sarebbero difficili da credere in una fiction. Il documentario in sette puntate (più uno special) cerca di far luce – utilizzando anche un appassionante montaggio creato ad arte – su Exotic, i suoi collaboratori e i suoi rivali.