Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Sam Raimi conferma che si sta lavorando al montaggio del film

Anche i reshoots di Doctor Strange nel Multiverso della Follia si sono conclusi, e Sam Raimi parlando a Variety ha dichiarato che si è arrivati a lavorare esclusivamente sul montaggio, e che si tratta di una fase particolare, considerando il modo di lavorare della Marvel.

Ecco le parole del regista:

Abbiamo finito con le riprese, ma stiamo montando tutto. Stiamo iniziando a testare il film e scopriremo a mano a mano cosa c’è da sistemare. Se ci sarà qualcosa da mettere a posto in questo lasso di tempo la farò. Una cosa che ho imparato dal team Marvel è che loro non si fermano. Loro continuano a lavorare fino a quando qualcosa non arriva ad essere grandiosa così come desiderano.