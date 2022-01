MacBook Pro: Apple non riesce ancora a soddisfare la domanda

Sono passati circa 3 mesi da quando Apple ha lanciato sul mercato i suoi MacBook Pro, dispositivi che si sono presentati in ottima forma, e che proprio per questo hanno ricevuto richieste da parte dell’utenza tutt’altro che indifferenti. I computer con all’interno i nuovi M1 sono infatti finiti per essere spediti con diverse settimane di distanza rispetto agli ordini degli utenti, per via principalmente della carenza di scorte del mercato, che come sappiamo sta creando problema nel settore informatico da ormai molto tempo.

Purtroppo, nonostante ci siano dei sostanziali miglioramenti, specialmente negli Stati Uniti la compagnia non ha ancora modo di riuscire a soddisfare al 100% la domanda degli utenti con la propria offerta, sia per quel che riguarda gli M1 Pro, sia per gli ancora miglior M1 Max. In alcuni casi, dei clienti si stanno trovando a vedere le date di consegna previste per il mese di marzo 2022.

Come specificato sulle pagine di MacRumors, i modelli da 16 pollici base vengono consegnati dalle 5 alle settimane dopo rispetto a quando ordinato negli Stati Uniti e in Canada, seppur di sicuro, specialmente quando il colosso annuncerà i suoi nuovi prodotti, la situazione avrà modo di migliorare. Per quel che riguarda tutti i dettagli in merito ai nuovi MacBook Pro da 14 e da 16 pollici, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo dedicato, lo trovate a questo link.

Al momento, i piani di Apple per il 2022 non sono ancora chiari, ma diversi report hanno anticipato che nel corso della primavera il colosso di Cupertino svelerà diverse novità nel corso di un nuovissimo evento, in cui i fan della tecnologia avranno pane per i loro denti, dato che a quanto pare vedremo attesi ritorni e anche i tanto chiacchierati iPhone SE 3.