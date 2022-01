Percy Jackson: Disney+ ordina ufficialmente lo sviluppo della serie TV

Dopo che erano stati forniti diversi aggiornamenti sullo sviluppo della serie TV dedicata a Percy Jackson direttamente da Rick Riordan, creatore della saga letteraria, ora è ufficiale la messa in produzione del telefilm da parte della Disney.

La serie su Percy Jackson sarà sviluppata per Disney+ dallo stesso Rick Riordan, e da Jon Steinberg, il co-creatore del progetto FX ed Hulu intitolato The Old Man. Entrambi lavoreranno alla sceneggiatura assieme a James Bobin, che farà anche da regista. I tre saranno i produttori esecutivi della serie TV, assieme a Monica Owusu-Breen, Jim Rowe ed Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group, a Jeremy Bell ed a D.J. Goldberg. La produzione inizierà quest’estate sotto la 20th Television.

Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television ha dichiarato:

Con Rick Riordan, Jon Steinberg e Dan Shotz alla guida del nostro team creativo, siamo nel pieno della lavorazione di questa serie TV che metterà al centro gli eroici personaggi mitologici che milioni di lettori di Percy Jackson conoscono.

Dai primi due libri sono stati tratti due film con Logan Lerman protagonista che hanno guadagnato complessivamente oltre 400 milioni di dollari.

I film sono stati sviluppati dalla 20th Century Fox, che dopo essere stata acquisita dalla Disney ha fatto automaticamente ottenere alla Casa di Topolino i diritti di sfruttamento di Percy Jackson.