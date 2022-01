Morbius: Jared Leto avrebbe firmato per interpretare il personaggio in una trilogia

Secondo quanto riferito dallo scooper MyTimeToShineHello, Jared Leto avrebbe firmato un contratto per apparire in una trilogia su Morbius.

Lo scooper MyTimeToShineHello ha rivelato un rumor piuttosto intrigante che riguarda Jared Leto e la sua partecipazione a Morbius, il lungometraggio Sony dello spiderverso Marvel che arriverà a marzo al cinema. Secondo quanto rivelato da MyTimeToShineHello l’interprete avrebbe firmato un contratto per apparire come Morbius in una trilogia, ed avrebbe incluse anche delle comparsate in altri progetti spin-off.

Se il rumor venisse accertato ciò vorrebbe dire che Jared Leto parteciperà ad una trilogia su Morbius (risultati al box-office permettendo), e sarà presente nello spiderverso, e probabilmente anche nel Marvel Cinematic Universe, in altri lungometraggi.

Attualmente, il film che doveva uscire al cinema a fine gennaio è stato rimandato al 31 marzo, e questo sia a causa della nuova ondata di Coronavirus dovuta alla variante Omicron, che per il grande successo che sta riscuotendo Spider-Man: No Way Home, con la Sony che non vuole che i due lungometraggi interferiscano tra di loro in termini di incassi.

Il film, diretto da Daniel Espinosa, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, vede nel cast anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.