Spider-Man: No Way Home incassa un miliardo e mezzo di $ ed è ancora in piena corsa

Spider-Man: No Way Home, in un momento molto delicato per il cinema in sala, piazza dei record incredibili, amplificati proprio dalla situazione anomala. Uscito ormai da quasi un mese, il film Sony / Marvel ha ormai incassato più di un miliardo e mezzo di dollari (1.53, per l’esattezza) con più di 668 milioni in patria. Questo dà luogo a tutta una serie di primati, col film ancora ben in corsa nelle sale.

Si tratta (mettendo in classifica i titoli, senza calcolare l’inflazione) di un risultato eccellente perché, di fatto, scalza Titanic sul suolo statunitense, al sesto posto della classifica nazionale di sempre, mentre diventa l’ottavo film più danaroso di tutti i tempi a livello mondiale, sommando gli incassi di tutti i paesi in cui è uscito. Non solo è lo Spider-Man di più grande successo di sempre, ma anche il miglior risultato di sempre per un film di supereroi dietro il dittico Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War. Non è detto che non possa raggiungere la seconda posizione, ma va messo tutto in rapporto anche alla prestazione in un mercato profondamente diverso da quello del 2018/2019, con molti meno film in sala, finestre molto più brevi e pubblico con serie difficoltà a raggiungere le (o avere semplicemente voglia di andare in) sale.

Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange – , Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film è uscito al cinema il 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

