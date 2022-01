La Tesla Model 3 è ancora una volta l’auto più venduta in Europa. Non la più venduta del segmento delle elettriche, ma in assoluto l’auto più venduta dell’intero mercato. L’EV di Elon Musk ha battuto per immatricolazione tutti gli altri veicoli. A dicembre del 2021 la Tesla Model 3 ha raggiunto le 27.358 immatricolazioni. Un distacco importante sulla seconda arrivata, la Peugeot 208 con le sue 20.186 immatricolazioni, e ancora di più sulla Renault Clio – 18.397 immatricolazioni – che è arrivata terza.

Una volta per trovare la Model 3 ai vertici della classifica delle auto più vendute bisognava per forza scrutare i dati di vendita della Norvegia. Ora il primato riguarda l’intero mercato europeo.

Non è la prima volta: era già successo lo scorso settembre. Certo, forse Tesla è stata facilitata dall’attuale mercato automotive, che sconta vendite depresse sia dal Covid-19 che dalla crisi dei chip che ha azzoppato la produzione di pressoché ogni altro brand.

I dati sulle immatricolazioni di dicembre 2021 che vedono la Model 3 al primo posto sono quelli di Jato Dynamica, che commentando la notizia ha detto: “Tesla ha superato la crisi dell’industria automobilistica europea meglio di ogni altro costruttore”. Bene anche la Model Y, saldamente in TOP 40 nella classifica dei modelli più venduti.

E, intanto, non manca più così tanto all’entrata in funzione della prima fabbrica europea di Tesla. Elon Musk visiterà Berlino a metà febbraio e forse le cose si stanno per sbloccare. L’impatto della Gigafactory di Berlino sulle vendite in Europa di Tesla sono ancora un’incognita. Ci si aspetta un significativo taglio al price tag di alcuni modelli, a partire da quello della Tesla Model Y, non più spedita da USA e Cina, ma direttamente prodotta nel continente. Senza contare che la fabbrica europea potrebbe diventare anche il centro di produzione di una delle prime due ‘Tesla economiche’ volute da Elon Musk.