Elon Musk: programmata visita a Berlino, l’apertura della Gigafactory è imminente?

Elon Musk visiterà Berlino a metà febbraio, lo ha rivelato lo stesso CEO di Tesla su Twitter. «Ovviamente non posso commentare ogni speculazione, ma questa è vera», ha detto. «Sono diretto a Berlino, succederà a metà febbraio, non questa settimana».

Elon Musk stava rispondendo ad un post del blog Drive Tesla CA, dove veniva menzionato un rumor secondo il quale l’imprenditore sarebbe tornato in Europa il prossimo 16 gennaio. Informazione corretta, data imprecisa.

Elon Musk ha anche parlato della facilità con cui è possibile risalire alla sua tabella di marcia semplicemente monitorando le autorizzazioni di volo dei suoi jet privati. «Sta diventando un problema di sicurezza», ha aggiunto.

Il prossimo 11 febbraio le autorità tedesche terranno una nuova udienza per discutere il rilascio delle ultime autorizzazioni necessarie per rendere la Gigafactory di Berlino operativa. In precedenza si stimava che la fabbrica sarebbe entrata a regime a dicembre dell’anno scorso, ma, come è evidente, si trattava di una stima fin troppo ottimistica.

I lavori per la Gigafactory di Berlino hanno incontrato fin da subito importanti resistenze, causando altrettanto ritardi. Non sono nemmeno mancati problemi relativamente grotteschi, come quando Tesla fu costretta ad interrompere i lavori per mettere in salvo… una colonia di formiche.