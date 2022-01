WhatsApp: in arrivo la verifica a due passaggi su desktop

WhatsApp sta per aggiornarsi su desktop, con la verifica in due passaggi che sembra ormai pronta a giungere sulle piattaforme.

WhatsApp continua ad aggiornarsi con importanti novità sotto vari fronti, e questa volta le pagine di WABetaInfo hanno individuato una novità alquanto interessante per quel che riguarda la piattaforma di messaggistica su desktop. Nello specifico si parla della possibilità di poter attivare o rimuovere la verifica in due passaggi semplicemente usando un qualunque computer, senza che risulti necessario quindi avere un telefono a portata di mano.

Ovviamente, non siamo davanti a una rivoluzione, quanto però a una funzionalità davvero utile, che nel caso in cui si smarrisse il telefono sarebbe anzi essenziale per poter gestire il proprio account, cambiando PIN ad esempio. C’è da dire che per il momento, il tutto è disponibile solamente in versione beta, stando a quanto riportato da WABetaInfo, portale particolarmente informato per quel che riguarda l’app di Meta in questione, sempre pronto ad anticipare diverse informazioni di rilievo.

Il continuo lavoro degli sviluppatori per migliorare la versione desktop di WhatsApp, che risulta in particolar modo utile per chi lavora da computer e si trova a gestire tutto attraverso il proprio browser o l’app dedicata, permette un’integrazione sempre più efficiente, con tante piccole aggiunte come quella del supporto alla verifica in due passaggi che rendono via via la piattaforma sempre più completa.

Per quel che riguarda il mondo mobile invece, è in arrivo finalmente una funzionalità che permetterà agli utenti iOS di importare le proprie chat da Android, come riportato da poco proprio da WABetaInfo, abbiamo approfondito la questione nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link. Restiamo in attesa di scoprire quando la funzionalità della verifica a due passaggi presente su desktop verrà resa disponibile per tutti gli utenti – senza che risulti necessario iscriversi al programma beta -, il che avverrà una volta che i lavori saranno stati finalizzati.