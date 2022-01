WhatsApp permetterà presto di importare le chat da Android a iOS

Iniziando il processo grazie al supporto di Samsung, che assieme ai suoi nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 ha annunciato questa possibilità, WhatsApp ha permesso agli utenti che passavano da iOS a telefoni del colosso sudcoreano di portare con sé le proprie chat.

Com’era noto, seppur all’inizio si trattasse di un’esclusiva, la feature era pronta a essere ampliata, anche per quel che riguarda il verso contrario, e finalmente siamo arrivati al punto giusto, come anticipato dalle pagine di WABetaInfo che hanno anticipato la beta di iOS 22.2.74.

Si parla nello specifico della possibilità di portare sui dispositivi del colosso di Cupertino le chat direttamente dal proprio smartphone Android, anche se stando a quanto anticipato per finalizzare il processo è necessario utilizzare l’applicazione Move to iOS, che però di sicuro sarà però ben conosciuta dagli utenti che vogliono cambiare sistema operativo.

Si parla di una possibilità purtroppo non ancora disponibile per tutto, ma di sicuro in futuro la compagnia lavorerà per far sì che questa lo diventi, lasciando quindi che gli utenti possano sempre importare le proprie chat senza la necessità di utilizzare servizi di terze parti dopo aver testato al meglio la novità.