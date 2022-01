Activision Blizzard, il CEO Bobby Kotick incasserà 400 milioni di dollari grazie a Microsoft

Solamente l’anno scorso aveva ricevuto una decurtazione del suo salario del 99%, ma ora il controverso CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, può tornare a festeggiare: grazie all’acquisizione da parte di Microsoft incasserà circa 400 milioni di dollari. Lo rivela una stima dei giornalisti di Reuters.

Quando l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft sarà ultimata, Bobby Kotick potrebbe ricevere oltre 390 milioni di dollari. Il grosso della cifra arriva dalla cessione delle sue 3,95 milioni di azioni Activision Blizzard, ma sono previsti anche altri bonus per la conclusione dell’affare.

Solamente lo scorso ottobre il CdA di Activision, su sua esplicita richiesta, aveva tagliato il salario di Kotick del 99%. All’epoca l’azienda era nell’occhio del ciclone, dopo che diverse dipendenti avevano denunciato molti gravi casi di molestie sessuali. Una bufera che aveva distrutto la reputazione degli studi della major. Le indagini interne condotte da Activision avevano portato all’epurazione di almeno 37 dirigenti.

Nel 2020 Kotick aveva ricevuto oltre 155 milioni di dollari per il suo ruolo di CEO. Una cifra oggetto di asprissime critiche da parte di attivisti, media e opinione pubblica. “Semplicemente non puoi ricevere un compenso così elevato quando hai permesso che nella tua azienda si sviluppasse una cultura così tossica”, si diceva all’epoca. Il nuovo accordo con il CdA prevede un compenso di ‘appena’ 62.500 dollari, ossia il minimo consentito dalla legge per la retribuzione del CEO di un’azienda quotata in borsa delle dimensioni di Activision.

Kotick aveva ricevuto un’altra decurtazione del salario solamente pochi mesi prima degli scandali. Anche in quell’occasione la riduzione era stata decisa come mossa di PR, per stemperare le accuse di disparità salariale mosse da diversi dipendenti di Activision.

Inutile dire che anche solo l’ipotesi di questa enorme buonuscita ha nuovamente suscitato un vespaio. Ma poco importa, perché ora Bobby Kotick può ampiamente fregarsene delle accuse e delle proteste dei dipendenti e dei media. Dopo l’acquisizione da parte di Microsoft, Bobby Kotick probabilmente lascerà il suo incarico una volta per tutte. Ciò che succede all’interno di Activision non sarà più sua responsabilità.