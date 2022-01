Call of Duty continuerà ad uscire su Playstation, la conferma di Philip Spencer

Dopo l’acquisizione di Activision Blizzard per quasi 70 miliardi di dollari, Microsoft sta iniziando a spiegare quelle che saranno le conseguenze sul settore, e in particolare, sul destino delle singole proprietà intellettuali del colosso del gaming.

Call of Duty continuerà ad uscire anche su Playstation, lo ha confermato Philip Spencer.

Philip Spencer, a capo della divisione gaming di Microsoft, ha spiegato di aver avuto diverse chiamate con i dirigenti di Sony. Si inizia con Call of Duty: il brand continuerà ad uscire anche su Playstation.

si legge in un breve comunicato pubblicato da Spencer su Twitter.

Di certo c’è che almeno parte dei giochi del franchise continueranno ad uscire anche sulle console di Sony. Eppure rimangono ancora diverse incognite. Fin da subito, le principali riviste del settore avevano dato per scontato che Call of Duty Warzone sarebbe rimasto anche sulle Playstation, ponendo piuttosto dei dubbi sul destino dei prossimi giochi individuali della saga.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship.

— Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022