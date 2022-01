Heat 2: il romanzo sequel di Michael Mann uscirà ad agosto

20—Gen—2022 / 10:41 AM

Dopo Quentin Tarantino ed il suo romanzo tratto da C’era una volta a…Hollywood, sarà Michael Mann il prossimo regista a riprendere in mano un suo celebre film per realizzarne un romanzo sequel: stiamo parlando di Heat 2, la cui uscita è prevista per il 9 agosto.

Il romanzo su Heat 2 è stato scritto dallo stesso Michael Mann assieme a Meg Gardiner. Lo stesso regista ha dichiarato a Deadline:

Da tempo avevo voglia di fare nuove storie dedicate a Heat. Ci sono tanti racconti che riguardano i personaggi di Heat, sia per quanto riguarda ciò che hanno fatto prima degli eventi del 1995, che rispetto a quello che è accaduto dopo.

Secondo quanto è stato rivelato si tratta di un romanzo che racconta di eventi che partono dal giorno dopo rispetto alla conclusione del film, con il personaggio di Chris Shiherlis (interpretato da Val Kilmer) che cerca di fuggire da Los Angeles. Nel romanzo verrà anche esplorato il passato di Hanna, e di alcuni membri della squadra di McCauley. La storia proseguirà tra Los Angeles, il Messico e l’Asia.

Questo romanzo fa parte di un accordo multimilionario che Michael Mann ha firmato con la HarperCollins.