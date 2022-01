MacBook con M2 già in arrivo nel corso del 2022?

Sappiamo per certo che in casa Apple sono attualmente in sviluppo diversi progetti molti importanti, per quel che riguarda bene o male ogni ambito della compagnia, ma non ci sono per ora molte tracce relative agli Apple Silicon. I SoC proprietari della compagnia sono appena stati rinfrescati dal debutto degli M1 Pro ed M1 Max, arrivati nei nuovi MacBook Pro, anche se al momento siamo ancora in attesa di scoprire in che modo la compagnia continuerà la sua serie.

A quanto pare, come anticipato da diversi report e anche dal noto leaker Dylandkt, stando a quanto ripreso sulle pagine di Digital Trends, gli M2 tanto chiacchierati non sono poi così lontani, e anzi pare che avremo modo di vederli già a partire dal 2022 inoltrato. Trovate il Tweet tradotto dell’utente in questione qui di seguito.

The currently available M1 MacBook Pro 13 will be replaced with a MacBook Pro 14 with an M2 chip in the 2H of 2022. It will receive a slight price increase over the previous generation. Alongside this release time frame, we will receive the redesigned M2 MacBook (Air). — Dylan (@dylandkt) January 17, 2022

I MacBook Pro M1 da 13 pollici attualmente disponibili verranno rimpiazzati da un MacBook Pro da 14 pollici con un chip M2 nell’H2 2022 (seconda metà dell’anno, ndr). Riceverà un leggero incremento di prezzo rispetto alla scorsa generazione. Assieme al periodo di uscita, riceveremo anche il MacBook Air M2 con un nuovo design.

Al momento c’è da dire che non abbiamo ancora conferma ufficiale in tal senso, e che anzi, sono moltissimi come accennato i prodotti che il colosso di Cupertino potrebbe svelare nel corso del 2022. Resta da vedere se quanto anticipato dal leaker risulterà veritiero, visti i continui rinvii interni che in questo periodo avvengono in tutte le compagnie, e anche nel caso in cui le informazioni anticipate fossero corrette, non è detto che il tutto si avvererà.

