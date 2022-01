Spider-Man: No Way Home – Andrew Garfield vorrebbe lavorare ancora con Tom Holland e Tobey Maguire

Andrew Garfield ha dichiarato che, dopo Spider-Man: No Way Home, avrebbe ancora voglia di lavorare con Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Dopo che in Spider-Man: No Way Home si sono visti clamorosamente insieme gli Spider-Man di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield, quest’ultimo sembrerebbe più che pronto per tornare a lavorare ancora con i due interpreti.

Intervistato da Happy Sad Confused, Andrew Garfield ha dichiarato sulla possibilità di lavorare ancora con Tom Holland e Tobey Maguire:

Mi piacerebbe molto lavorare ancora con Tom e Tobey. Penso che il nostro dinamico trio sia veramente intrigante.

Però Garfield ha anche aggiunto:

Ma, ad essere onesti, sono davvero contento e soddisfatto di essere stato parte di Spider-Man: No Way Home. Ora come ora è dura immaginare un qualcosa di più. Sto cercando di assaporare questo momento con i fan, e di dire solo ‘grazie’. Sono grato per tutto ciò che ho avuto.

Nel frattempo gli incassi di Spider-Man: No Way Home sono arrivati a 1,6 miliardi di dollari a livello globale. Spider-Man: No Way Home è diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, e ha tra i protagonisti Benedict Cumberbatch – che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange – , Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Il film è uscito al cinema il 15 dicembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.