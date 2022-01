Schitt’s Creek: disponibile la versione americana di UNO dedicata alla serie TV

Schitt’s Creek è stata una serie molto amata dagli appassionati di sitcom ed apprezzata dalla critica al punto da vincere nel 2020 l’Emmy come migliore serie TV commedia. Ora gli appassionati potranno ulteriormente divertirsi con Schitt’s Creek grazie alla versione UNO dedicata al telefilm realizzata da Mattel.

Attualmente è disponibile solo la versione americana di Schitt’s Creek UNO, che ha un prezzo di 6,99 dollari. Attualmente la versione UNO di Schitt’s Creek è pre-ordinabile esclusivamente su Entertainment Earth, e sarà successivamente in vendita anche su Amazon. L’uscita è prevista per febbraio. Ecco le immagine dedicate al prodotto.

Per quanto riguarda il gioco in sé per sé, ogni carta avrà un’icona “odio” o “Denaro”, e si adatterà perfettamente alle regole tipiche di UNO. Questo gioco segue la versione Monopoly di Schitt’s Creek che è già uscita lo scorso ottobre, e che è disponibile su Amazon al prezzo di 35,99 dollari.

La serie TV canadese – composta da sei stagioni per un totale di 80 episodi – è stata creata da Daniel Levy assieme a suo padre Eugene Levy. Protagonisti dello show sono la famiglia Rose – composta da Johnny e Moira Rose (Eugene Levy e Catherine O’Hara), e dai figli David e Alexis (Dan Levy ed Annie Murphy) – un tempo facoltosi borghesi che ostentavano ricchezza a destra e a manca e che, “improvvisamente”, si sono ritrovati poveri in canna. Vista la situazione poco felice, per non dire drammatica, i Rose decidono di trasferirsi nel particolarissimo borgo di Schitt’s Creek, tanto di nome quanto di fatto, comprato diversi anni primi per goliardia. In fondo, chi mai andrebbe a vivere in un posto chiamato Schitt’s Creek? Ma si sà: a mali estremi, estremi rimedi.

E a Schitt’s Creek i Rose dovranno ricostruirsi una vita in primis, passando da una lussuosa villa ad un motel fatiscente, ma anche cercare di convivere e adeguarsi – in un modo o nell’altro – ai “vicini di casa” che non sembrano essere persone di larghe vedute e troppo inclini agli sfarzi, modi di fare, abitudini ed esternazioni della famiglia.

Schitt’s Creek è disponibile con abbonamento premium su Amazon Prime Video.