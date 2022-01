PlayStation 5 diventerà compatibile con i giochi PS3?

Sappiamo sin da prima del lancio di PlayStation 5 che la console è compatibile al 100% con i titoli arrivati su PS4, vista l’architettura simile applicata, che però ha costretto il colosso nipponico a scartare il catalogo giochi di PS3, PS2 e PS1. Ci sono però delle buone notizie in tal senso, le quali potrebbero riguardare un miglioramento delle potenzialità del PlayStation Now, servizio che – tra le altre cose – permette anche lo streaming di titoli retro direttamente sulla propria console e su PC.

Il PlayStation Store ha infatti da poco incluso il prezzo di alcuni giochi PS3, lasciando che gli utenti abbiano modo di comprarli anche accedendo dalla propria PS5. Il tutto è abbastanza strano, visti i problemi che ci sono stati con la chiusura dei vecchi store, e visto che all’effettivo si tratta della possibilità di acquistare giochi poi all’effettivo non utilizzabili sulla propria piattaforma di nuova generazione. È infatti possibile che si tratti di un bug, vista l’assurdità del tutto, o l’anticipazione di importanti novità.

Gli ingegneri potrebbero aver infatti ingegnato in qualche modo la possibilità di aggiornare la console per permetterle di supportare i giochi PS3 (e perché no, delle altre generazioni) semplicemente grazie a un nuovo firmware, oppure il tutto sembra riguardare il nuovo PlayStation Plus. Si parla infatti da tempo di Spartacus, nome in codice di quello che dovrebbe essere il futuro dell’amato servizio per giocare online e ottenere giochi gratis, il quale potrebbe essere totalmente rinnovato per strizzare l’occhio anche alle opere delle scorse generazioni.

Al momento, la compagnia non ha ancora commentato la questione in via ufficiale, e non sappiamo quindi quale sarà il destino della piattaforma di nuova generazione, sperando ovviamente che in qualche modo questa possa aggiornarsi per permettere la fruizione di anche importanti opere del passato.