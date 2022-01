iPad Air 5 con A15 Bionic e 5G in arrivo entro qualche mese?

Sembra che fra le sorprese di Apple per quel che riguarda il 2022 potremmo trovare anche dei nuovi AirPad, che nello specifico prenderebbero il nome di iPad Air 5. Si parla di informazioni arrivate grazie a un leak di Mac Otakara, blog particolarmente affidabile che sembra poter aver anticipato il tutto, seppur sia ancora presto per dare la notizia come confermata, almeno fino a che non riceveremo informazioni in tal senso da parte del colosso di Cupertino.

Abbiamo tra le altre cose già dei primi dettagli in merito al dispositivo, il quale infatti pare offrirà al suo interno il SoC A15 Bionic, particolarmente noto agli utenti Apple, visto che si tratta proprio del gioiellino inserito all’interno della serie degli iPhone 13. Dovrebbe essere incluso un display da 10,9 pollici con una singola fotocamera (verosimilmente da 12 MP) primaria e bordi squadrati. Grazie alle potenzialità del nuovo chipset, ormai rodato da parte della compagnia, dovremmo trovarci davanti al supporto al 5G, ormai sempre più uno standard importante.

Per quel che riguarda la data di uscita, si parla di un’ottima notizia, dato che a quanto pare il colosso avrà modo di rilasciare i nuovissimi iPad Air 5 già nel corso di questa primavera, sorprendendo quindi gli utenti senza arrivare all’ultima parte dell’anno. È possibile che per la lieta occasione arrivi un nuovo evento, verosimilmente pronto a offrire novità all’utenza anche per quel che riguarda ulteriori dispositivi in lavorazione dal colosso.

Stando a quel che sappiamo, le novità di Apple per quest’anno non saranno poche, e anzi pare ci sia davvero una marea di prodotti ad aspettarci. Il noto insider Mark Gurman ha già fornito le proprie previsioni in tal senso per i prossimi mesi del 2022, ne abbiamo parlato all’interno dell’articolo che trovate a questo link.