Apple ha rinviato un dispositivo non noto al 2023?

Sembra che Apple possa aver rinviato al 2023 un nuovo dispositivo in fase di sviluppo, come ripreso sulle pagine di TechRadar.

Le novità che Apple dovrebbe lanciare nel corso del 2022 non sono di certo poche, anche se sembra che la compagnia possa aver rinviato internamente un nuovo dispositivo al 2023 (o forse sul finire di quest’anno), e tra le altre cose il prezzo di questo potrebbe essere schizzato alle stelle, come ripreso da TechRadar in seguito all’arrivo di un report.

Al momento, non è chiaro quale il prodotto in questione sia, anche se sembra che nel corso dei prossimi mesi potremo scoprire di più in merito al tutto, quando finalmente la compagnia si porterà avanti con lo sviluppo, e svelerà quindi il tutto ai fan in via ufficiale.

A quanto pare, in un solo anno l’articolo in questione potrebbe riuscire a raggiungere le 15 o 20 milioni di unità vendute, e si tratterebbe quindi di un articolo davvero importante per la compagnia, che però pare non aver raggiunto le proprie deadline di sviluppo mentre ha lavorato al tutto.

Restiamo in attesa di scoprire di più in merito al tutto, pronti in ogni caso a mettere mano su moltissime novità nel corso del 2022, come anticipato dal noto insider Mark Gurman. Abbiamo approfondito la questione in questo articolo.