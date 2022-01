Soy Georgina: il trailer della serie Netflix sulla compagna di Cristiano Ronaldo

Soy Georgina è la serie TV che segue la vita di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo che è diventata a sua volta un fenomeno social capace di guadagnare 30 milioni di followers su Instagram. Netflix ha appena pubblicato il trailer della reality-serie Soy Georgina che arriverà sulla piattaforma il 27 gennaio.

Ecco il trailer di Soy Georgina.

Questa è la descrizione offerta dalla piattaforma streaming:

Cinque anni fa l’amore ha cambiato la vita di Georgina Rodríguez. Ora è il momento di scoprire il lato personale della donna dietro le copertine, le storie di Instagram e i red carpet. Soy Georgina debutta il 27 gennaio, solo su Netflix.

Georgina Rodriguez, oltre ad essere la compagna di Cristiano Ronaldo, è anche una modella, nata in Argentina e che lavora con alcuni dei più importanti brand di moda a livello mondiale. Ha iniziato il suo percorso trasferendosi in Spagna, per portare avanti un percorso di studi come ballerina. Ma l’inizio della carriera come modella la porterà a Madrid a incrociare il suo percorso con Cristiano Ronaldo, di cui è diventata compagna nel 2017. Ricordiamo che Georgina Rodriguez ha partecipato anche a Sanremo 2020 come presentatrice.

