Google Meet si aggiorna con le traduzioni in tempo reale, ma non ancora in italiano

La funzionalità delle traduzioni in tempo reale di Google Meet, rilasciata originariamente in beta, si è aggiornata, seppur ancora non si parli dell'italiano.

Google Meet si sta attualmente aggiornando con un’importante funzionalità dedicata solamente ad alcuni clienti. Si tratta nello specifico delle traduzioni in tempo reale nel corso delle riunioni, le quali permettono l’aumento dell’accessibilità della piattaforma per tutti gli utenti non particolarmente esperti di inglese, visto che per ora si tratta di conversioni esclusivamente da questa lingua.

Avevamo approfondito la novità nell’articolo che trovate a questo link, visto che lo scorso anno la compagnia aveva già rilasciato la funzionalità in fase beta, e adesso ha solamente finalizzato questa possibilità dopo la dovuta fase di testing, seppur ovviamente è normale che l’intelligenza possa compiere qualche errore quando traduce in tempo reale, un compito di sicuro non particolarmente facile.

Il tutto è reso disponibile per gli utenti Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, con Teaching and Learning Upgrade e per i clienti Google Workspace for Education Plus. Purtroppo, al momento le lingue supportate sono solamente francese, tedesco, portoghese e spagnolo, che ora permettono agli utenti di tradurre in tempo reale le conversazioni inglesi.

C’è comunque da dire che si tratta di un importante inizio, e che verosimilmente l’italiano potrebbe essere integrato in un secondo momento, seppur per ora non ci siano informazioni specifiche a riguardo. Verosimilmente, la compagnia si occuperà anche di integrare la traduzione da altre lingue di partenza, migliorando quindi ulteriormente le già ottime possibilità della nuova feature del programma dedicato al mondo delle riunioni.

Va sottolineato anche che la funzionalità è arrivata grazie all’inizio della fase di rilascio, ma come sottolineato sul blog ufficiale della piattaforma questa potrebbe arrivare a durare anche fino a un totale di 15 giorni, e di conseguenza in questo periodo gli utenti potrebbero non poter comunque utilizzare il tutto, fino a che la novità non verrà resa disponibile per ogni singolo account.