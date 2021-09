Google Meet: arriva la traduzione in tempo reale, ma non ancora per l’italiano

Google Meet permette ora la traduzione di quanto viene detto, in tempo reale, anche se per il momento purtroppo l’italiano non è ancora fra le lingue supportate.

Finalmente, una feature arrivata per Google Meet potrà rendere le chiamate internazionali molto più semplici da gestire per moltissimi utenti. Parliamo nello specifico della possibilità di sfruttare le tradizioni in tempo reale, le quali sono arrivate ufficialmente in beta e possono essere provate dagli utenti. L’obiettivo è quello di aumentare l’accessibilità delle conversazioni che hanno luogo grazie ai sistemi targati Google, come anche quello di aiutare i consumatori a migliorare la propria comunicazione attraverso il software dedicato.

Ovviamente, non siamo davanti a un risultato ancora perfetto, considerando tra l’altro che si tratta di una beta, e gli utenti che comunicano in lingue diverse grazie al software potrebbero riscontrare problemi mentre sfruttano la nuova funzionalità di Meet. Abbiamo tuttavia a che fare con una novità che può davvero rendere possibili chiamate precedentemente impensabili, e sicuramente nel corso dei prossimi mesi Google continuerà a lavorare sodo per migliorare il tutto.

La feature si occupa di capire ciò che viene detto dagli utenti in tempo reale, e di fornire un testo tradotto nella lingua che si preferisce, ovviamente dopo che il tutto è stato propriamente attivato ed impostato. Purtroppo, come confermato dalle pagine di 9to5Google, l’italiano non è ancora supportato, visto che le traduzioni si limitano per ora a trasformare l’inglese in spagnolo, francese, portoghese e tedesco.

Con l’avanzare dei test in beta il colosso avrà sicuramente modo di mettere mano alla novità, permettendo al servizio di migliorare e al contempo l’arrivo di ulteriori lingue, sia per quel che concerne la traduzione dall’inglese, sia per le comunicazioni fra tutte le altre. Staremo a vedere quali saranno i prossimi update che il colosso annuncerà, e non ci resta per il momento che attendere ulteriori aggiornamenti della beta, sperando che l’italiano possa arrivare presto e aggiungersi alle altre lingue supportate.