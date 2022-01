Samsung Galaxy M33, A33 e A53 avvistati in un database

Come da poco riportato da GizChina, gli smartphone Samsung Galaxy M33, A33 e A53 sono stati avvistati in rete, che gli annunci siano vicini?

Come riportato sulle pagine di GizChina, gli smartphone Samsung Galaxy M33, A33 e A53 sono stati da poco avvistati in rete, il che suggerisce che questi potrebbero essere lanciati nel giro di poco tempo. Stando a quel che sappiamo, Samsung dovrebbe avere modo di svelare in via ufficiale il tutto nella giornata dell’8 febbraio, mese particolarmente importante per il colosso, vista la mole di annunci prevista che dovrebbe davvero arricchire di molto la lineup di smartphone sotto ogni fronte.

Abbiamo nello specifico a che fare con 3 dispositivi non flagship tuttavia, dato che il primato dovrebbe invece essere conquistato dalla nuova serie di S22, che verosimilmente si presenterà nel mese di febbraio o a marzo con all’interno i nuovi SoC Snapdragon 8 Gen 1. Non ci sono per il momento ulteriori dettagli in merito a questi, con gli A53 che potrebbero stando a quel che sappiamo presentarsi con gli Exynos 1200 all’interno, con 6 GB di RAM.

C’è da dire che il tutto va preso con le pinze, visto che al momento le date di Samsung, anche considerando quanto suggerito dai molteplici leak e report in rete, sono tutt’altro che prevedibili. Forse per problemi di produzione non confermati, forse per marketing, ci siamo infatti trovati davanti a rinvii di ogni tipo nel corso degli ultimi mesi, vuoi per quanto successo con gli S21 FE, vuoi ad esempio per i nuovi Exynos, che sono stati silenziosamente rinviati in prossimità della presentazione.

Abbiamo approfondito il tutto e la risposta ufficiale del colosso nell’articolo che trovate a questo link. Non ci resta che attendere informazioni ufficiali in merito ai prossimi piani della compagnia, le quali verosimilmente non ci metteranno che qualche settimana ad arrivare, facendo chiarezza sulle imminenti novità in arrivo sul mercato degli smartphone.