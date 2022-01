Samsung Galaxy S22 in arrivo con Snapdragon 8 Gen 1 in tutto il mondo?

Non è ancora molto chiaro cosa sia effettivamente successo, ma Samsung ha confermato il rinvio degli Exynos 2200, cambiamenti per gli S22 in arrivo?

Vi abbiamo da poco parlato di come la presentazione degli Exynos 2200 abbia avuto qualche problema, visto che il colosso ha deciso di rinviarla e non ha all’effettivo svelato e lanciato i nuovi SoC come annunciato precedentemente, trovate a questo link il nostro articolo con tutti i dettagli. Finalmente, anche se solo in parte, chiarezza è stata fatta, e Samsung ha avuto modo di smentire in via ufficiale il fatto che i nuovi System on a Chip sarebbero stati cancellati, come si iniziava a intuire in rete.

I dispositivi, anzi, non hanno avuto alcun tipo di problema di produzione, e verranno anzi introdotti in dei dispositivi non ancora specificati, seppur non ci siano per il momento ulteriori date a cui affidarsi per sapere di più sulla questione. Per quel che riguarda però i Samsung Galaxy S22 nasce un dubbio spontaneo, quale SoC verrà inserito nei dispositivi? Fino a oggi, infatti, si è parlato dell’arrivo degli Exynos 2200 proprio nei nuovi flagship del colosso sudcoreano, tuttavia il rinvio fa presagire che potremmo avere a che fare con degli Snapdragon 8 Gen 1 anche in Europa.

Ci aspettavamo infatti che nel nostro paese i dispositivi si sarebbero presentati con gli Exynos, ma è possibile che i nuovi SoC vengano svelati poco prima o poco dopo dei telefoni – che fra le altre cose, dovremmo vedere già nel mese di febbraio o marzo – e facciano quindi il loro ingresso solamente in un secondo momento.

Considerando che Qualcomm ha realizzato gli Snadragpon 8 Gen 1 sullo stesso nodo degli Exynos 2200, non ci saranno in ogni caso grosse differenze, e si tratta quindi più di una curiosità che di una brutta notizia, sempre che i nuovi top-end del colosso vengano scelti per gli S22 in tutto il mondo. Il fatto che apparentemente Samsung non abbia riscontrato problemi è sicuramente positivo, ma staremo a vedere come si evolverà la situazione, in attesa di un annuncio ufficiale dei telefoni.