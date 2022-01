Exynos 2200: rinviato il lancio dei prossimi SoC Samsung?

C’è la concreta possibilità che servirà aspettare maggior tempo del previsto al fine di poter mettere mano sui nuovi SoC targati Samsung, parliamo proprio degli Exynos 2200. Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto dell’inserimento da parte del colosso sudcoreano dei nuovi dispositivi all’interno dei prossimi Samsung Galaxy S22, ma a quanto pare non è solamente la serie a essere stata rimandata rispetto a quanto previsto inizialmente.

I nuovi System on a Chip dovevano essere lanciati stando ai piani iniziali proprio nella giornata di oggi, come approfondito nel nostro articolo dedicato che trovate a questo link, ma il noto leaker Ice Universe ha anticipato il fatto che qualcosa è andato storto. Confermato che la GPU dei nuovi gioiellini dovrebbe riuscire a superare quanto visto con gli A15 Bionic di Apple inseriti negli iPhone 13, Ice Universe ha infatti confermare che servirà un po’ più di tempo per scoprire di più in merito ai device, seppur non ci siano ancora in realtà motivazioni spiegate. Trovate il post dell’utente qui di seguito.

Samsung postponed the release of Exynos2200. Since last year, the release of Samsung exynos has not been smooth. In fact, the Exynos 1200 was originally planned in November, but it was cancelled halfway. It seems that many things happen inside Samsung LSI, but not a good thing. — Ice universe (@UniverseIce) January 11, 2022

Stando a quello che sappiamo, i prossimi S22 dovrebbero essere lanciati nel corso del mese di febbraio (o forse agli inizi di marzo, stando a dei report che sembravano però smentiti), sempre che ulteriori rinvii interni non abbiano fatto capolino. Possiamo quindi in ogni caso aspettarci delle novità nel giro di davvero poco tempo, immaginando che per qualche motivo la compagnia abbia dovuto rimandare la presentazione tanto attesa dai fan di solamente qualche giorno.