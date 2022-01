Oscar 2022: la cerimonia avrà di nuovo un presentatore, contattato Tom Holland

Dopo quattro anni di assenza ritornano i presentatori per la serata delle statuette: la cerimonia degli Oscar 2022 avrà un presentatore che potrebbe essere Tom Holland. Il The Hollywood Reporter ha diffuso la notizia che l’Academy sarebbe in contatto con l’interprete per sondare il terreno e verificare la fattibilità della cosa.

Del resto lo stesso Tom Holland, di recente, ha dichiarato che sarebbe interessato a fare da presentatore per gli Oscar 2022, o comunque per una prossima cerimonia dell’Academy. Ecco le sue parole:

Adoro questo tipo di cose, mi piace essere messo sotto pressione facendo qualcosa in cui di base non mi sentirei a mio agio. Se mi chiedete se mi piacerebbe condurre gli Oscar risponderei ‘Certo che vorrei fare il presentatore dei f***ti Oscar! Se me lo chiedessero lo farei’.

Lo vedreste bene Tom Holland nei panni del presentatore degli Oscar 2022? La cerimonia non ha un presentatore da quando nel 2019 saltò la presenza di Kevin Hart a causa di alcuni tweet omofobici che ne compromisero l’apparizione.

La 94esima edizione degli Academy Awards è programmata per essere trasmessa negli Stati Uniti su ABC il 27 marzo.

