Microsoft ha interrotto la produzione di tutte le Xbox One, finisce un’era

Microsoft ha interrotto la produzione di tutte le console della linea Xbox One, incluse le One S e la mid-gen Xbox One X. Le principali catene di elettronica continueranno a vendere le console della scorsa generazione fino all’esaurimento dell’inventario, dopodiché la console scomparirà dagli scaffali una volta per tutte.

Microsoft, attraverso il suo senior director Cindy Walker, ha spiegato di aver scelto di anticipare il termine della produzione, in modo da potersi concentrare completamente sulle nuove Xbox Series X e Series S.

Il pensionamento dell’Xbox One non era scontato, se si pensa che Sony nel 2022 intende produrre ancora 1 milione di Playstation 4, visto l’ottimo successo in termini di vendite durante l’anno appena concluso. Anche Sony in origine aveva pianificato di tagliare la produzione della PS4 al termine del 2021, salvo poi cambiare idea.

Ma c’è una differenza di fondo con Microsoft: continuando la produzione della PS4, Sony è in grado di attirare all’interno del suo ecosistema di gioco moltissimi consumatori impossibilitati a mettere le mani su una nuova PS5 — che ricordiamo essere ancora difficile da trovare, perché le poche che arrivano nei negozi vanno esaurite in poche ore.

Microsoft non ha bisogno di mantenere in vita l’Xbox One, ha già la nuova Xbox Series S che assolve esattamente questo compito. Dall’inizio della nuova generazione, l’Xbox Series S è sempre stata piuttosto semplice da reperire, a differenza della più performante Series X.