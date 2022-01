Sony continuerà a produrre PS4, vista la carenza di PS5

La carenza di scorte riguardante PlayStation 5 non è di certo un mistero, e anche Sony è al corrente della situazione, come ha spiegato a più riprese. La risoluzione del problema non è però purtroppo facile da raggiungere, visto che la compagnia sta facendo il possibile al fine di soddisfare la domanda, ma necessiterà ancora tempo per riuscire nel suo obiettivo.

Nel frattempo però, l’azienda ha pensato bene di non fermare la produzione di PS4, che come riportato alle pagine di Bloomberg avrebbe dovuto arrestarsi nel corso del 2021, ma che è all’effettivo ancora in corso. Al momento infatti, neanche comprare PS4 è particolarmente facile, vista la situazione in cui il mercato si trova.

Staremo a vedere in ogni caso per quanto continuerà la produzione, considerando che in ogni caso nei piani della casa ci sarà sicuramente l’idea di puntare esclusivamente sulla next-gen, che nel corso dei prossimi anni avrà ovviamente.

Anche se per il momento accedere alla nuova ammiraglia del colosso è ancora difficile, per fortuna quindi i giocatori avranno modo di mettere comunque mano su una console PlayStation, seppur per adeguare la situazione servirà più tempo.