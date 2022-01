WhatsApp: avvistato il riproduttore di audio che permette di cambiare chat

Si è parlato qualche tempo a dietro di un nuovo riproduttore di WhatsApp per quel che riguarda gli audio, il quale però non si pone solamente l’obiettivo di velocizzare i messaggi come abbiamo visto fino a oggi, e potrebbe anzi risolvere un importante problema segnalato da moltissimi utenti.

Parliamo dell’impossibilità di scorrere fra le chat quando si sta ascoltando il vocale di un altro utente, visto che tornare indietro ferma l’audio in questione e annulla i progressi, anche se il tutto potrebbe presto cambiare, permettendo quindi agli utenti di utilizzare altre parti dell’applicazione durante l’operazione.

Abbiamo a che fare nello specifico di un nuovo riproduttore posto nella parte superiore, come potete vedere nella foto presente qui di seguito, che è stato scoperto dalle pagine di WABetaInfo, e dovrebbe permettere due importanti funzioni mentre si ascolta l’audio, lasciando che sia possibile scorrere nelle altre chat. Notiamo infatti la presenza di una X, verosimilmente utile per fermare i vocali prima che questi siano conclusi, e un bottone per metterli in pausa.

Al momento, non sappiamo ancora se ulteriori funzionalità per questo nuovo riproduttore verranno aggiunte, dato che non sembra sia possibile scorrere la barra dei progressi, almeno in questo primo screen, e non è chiaro come il tutto si comporterà in caso di audio velocizzati, portando il tutto a 1x o utilizzando il formato scelto per avviare i vocali.

Va anche sottolineato che per il momento non si tratta di materiale ufficiale, e nonostante le pagine di WABetaInfo siano particolarmente affidabili il tutto potrebbe cambiare prima del rilascio, rimane quindi meglio aspettare conferme ufficiali sul tutto al fine di scoprire quando la feature verrà resa disponibile e tutti i dettagli attualmente mancanti. Per quel che riguarda le nuove interfacce, dovrebbe essere in arrivo anche un grosso cambiamento riguardante le chiamate, ne abbiamo parlato in questo articolo.