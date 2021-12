WhatsApp: in sviluppo una nuova interfaccia per le chiamate

Come da poco confermato dalle pagine di WABetaInfo, il team di WhatsApp è attualmente al lavoro per la realizzazione di una nuova interfaccia per le chiamate.

Le pagine di WABetaInfo hanno da poco approfondito una delle prossime novità che dovrebbe essere presto inserita per la piattaforma di WhatsApp: si parla nello specifico di una nuova interfaccia per le chiamate dell’app di messaggistica.

Parliamo di un portale particolarmente informato per quel che riguarda tutti i prossimi cambiamenti in arrivo sull’app di Meta, il quale anticipa spesso diverse novità prima che queste vengano confermate in via ufficiale, anche se restiamo ovviamente in attesa di dichiarazioni della compagnia per tutti i dettagli.

A quanto pare, la nuova interfaccia dovrebbe cambiare di molto il modo in cui le chiamate vengono attualmente visualizzate, anche se per la maggior parte dei dettagli dovremmo trovarci davanti a un semplice redesign senza troppi cambiamenti difficili da comprendere per gli utenti. Potete vedere la foto comparativa svelata dal portale qui di seguito.

Parliamo di uno screenshot, come riportato da WABetaInfo che arriva direttamente dalla versione iOS, anche se la funzionalità dovrebbe essere rilasciata anche su Android, Desktop e Web non appena i lavori verranno conclusi. Restiamo in attesa di novità da parte del colosso al fine di saperne di più, sperando che l’implementazione non risulti troppo lontana.