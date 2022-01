Wear OS 3 finalmente viene in soccorso dei mancini

Il sistema operativo per smartwatch di Google sta per cambiare. Presto Wear OS 3 consentirà di ruotare l’immagine sullo schermo di 180 gradi. In altre parole: sarà possibile indossare il device al contrario.

La feature è richiesta da diverso tempo e dovrebbe migliorare l’esperienza d’uso degli utenti mancini, che se lo desiderano potranno finalmente indossare i loro smartwatch sul polso destro. Cosa che ovviamente potrebbero fare anche ora, non fosse che – senza la possibilità di ruotare il display – i tasti fisici su quasi tutti gli smartwatch risultano essere in una posizione scomoda.

Google ha spiegato che la nuova feature di Wear OS 3 dovrebbe arrivare in futuro «su alcuni nuovi device». Proprio quest’ultima frase lascia intendere che la possibilità di ruotare l’immagine di 180 gradi sarà un’esclusiva di alcuni prossimi prodotti in uscita, e non dovrebbe al contrario essere introdotta anche sugli smartwatch già in commercio. Per il momento di certo non c’è ancora nulla. Google non ha ancora specificato su quali modelli di smartwatch verrà introdotta la nuova modalità per mancini.