“GTA 6 sarà l’unico nuovo gioco Rockstar Games di questa generazione”

Niente Red Dead Redemption 3, seguiti di Bully o altri grandi ritorni. Nemmeno nuove proprietà intellettuali. Secondo l’insider AccountNGT, Rockstar Games pubblicherà un solo nuovo gioco durante questa generazione di console: GTA 6.

AccountNGT in passato si era già dimostrato una fonte affidabile, anticipando con largo anticipo le mosse di diversi publisher di primo piano. Sempre AccountNGT aveva anche anticipato – con una buona precisione – Star Wars Eclipse. «Se parli di nuovi giochi», ha detto rispondendo ad un utente, «penso che verrà pubblicato esclusivamente GTA 6».

Ovviamente, al netto della reputazione dell’insider, la sua rimane un’indiscrezione – e in quanto tale va presa con il giusto mix di cautela e scetticismo. Ciononostante, considerate le modalità di lavoro di Rockstar, non si tratta certo di un’ipotesi poi così inverosimile. Del resto, durante la generazione Xbox One – PS4, Rockstar ha presentato un solo nuovo gioco: Red Dead Redemption 2.

January 7, 2022