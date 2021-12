Star Wars Eclipse: presentato il gioco di Quantic Dream ai The Game Awards 2021

Nel corso dei The Game Awards 2021 c'è stato spazio per la presentazione di Star Wars Eclipse, nuovo gioco realizzato da Quantic Dream.

Eravamo ormai in attesa da tempo di scoprire di più in merito al nuovo titolo realizzato da Quantic Dream basato sull’universo di Star Wars, e finalmente i The Game Awards hanno svelato l’arcano, presentando ai fan Star Wars Eclipse.

Parliamo di un titolo che a quanto pare si allontanerà abbastanza dallo stile dello sviluppatore, che infatti in collaborazione con Lucasfilm Games punta a realizzare un action adventure, differente di conseguenza rispetto alle precedenti esperienze realizzate, di cui citiamo fra le più celebri Heavy Rain, Beyond: Due Anime e Detroit: Become Human.

Per quel che riguarda il gioco in questione, di cui per il momento abbiamo avuto modo solamente di vedere un trailer in CG, che potete ammirare qui di seguito, sappiamo che al momento lo sviluppo è ancora in fase iniziale, e non possiamo quindi aspettarci una finestra di lancio molto vicina (considerando che non ce n’è stata data alcuna).

Come suggerisce il filmato, l’opera sarà ambientata durante l’epoca dell’Alta Repubblica, anche se non sappiamo ancora in che modo le vicende prenderanno piede, ampliando il supporto del mondo dei videogiochi a questo amatissimo universo. Restiamo per ora in attesa di scoprire di più sull’opera, sperando che nuove informazioni non si facciano attendere troppo.