Ben Affleck dichiara che in futuro arriveranno al cinema solo i film Marvel ed altri blockbuster

Ben Affleck ha le idee chiare: il modo di distribuire i film che c’è stato fino a poco tempo fa sta cambiando completamente, e lo dimostra anche The Last Duel, il nuovo lungometraggio di Ridley Scott che non è andato bene in sala, e che è arrivato di recente su Disney+. Secondo Ben Affleck il futuro dei cinema vedrà portati sul grande schermo solo i film Marvel ed altre produzioni blockbuster.

Ecco cosa ha dichiarato l’attore:

Quando è uscito Tornare a Vincere fu una settimana prima che chiudessero i cinema a causa della pandemia, ma sapevo già che un film del genere non avrebbe fatto sedere delle persone adulte sulle poltrone dei cinema. Ci sono delle cose fantastiche che sono state proposte in streaming negli ultimi tempi: Narcos: Mexico, Succession, o Roma! […] Oggi neanche Argo arriverebbe al cinema, piuttosto si trasformerebbe in una miniserie TV. I film al cinema stanno diventando un qualcosa di più legato ad un evento, e stanno attirando i giovani che vogliono andare a vedere il nuovo film del Marvel Cinematic Universe. Così al cinema arriveranno 40 film all’anno, da cui nasceranno sequel e versioni animate.

Ben Affleck ha giustificato in questo modo anche l’insuccesso al cinema di The Last Duel, che invece in streaming è andato piuttosto bene. L’ultimo film di Ben Affleck, The Tender Bar, è disponibile su Amazon Prime Video.