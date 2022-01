Apple rilascerà gli iPad OLED nel corso del 2024?

Come recentemente riportato dalle pagine di The Elec e ripreso da MacRumors, sembra che Apple avrà modo di rilasciare per davvero degli iPad pronti a offrire uno schermo OLED, tecnologia avanzatissima per quel che riguarda il campo dei display, ma servirà aspettare fino al 2024. Pare che non ci vorranno infatti meno di 2 anni al fine di poter compiere questo importante salto generazionale.

Stando a quanto anticipato, il colosso di Cupertino ha lavorato a un tablet OLED da 10,86 pollici per il 2021, ma com’è facile immaginare qualcosa è andato storto, e infatti pare che Samsung non abbia avuto modo di riuscire a realizzare i pannelli per via dei costi ancora eccessivi di questa tecnologia. Sembra che la compagnia sia riuscita ad accordarsi col colosso sudcoreano al fine di realizzare un grosso ordine di pannelli per il secondo quarto del 2022, quindi entro il mese di maggio.

Mentre il materiale dovrebbe essere consegnato nel 2023, pare che ci vorrà circa un anno per permettere a Samsung di realizzare gli schermi degli iPad, che arriverebbero come accennato nel 2024. Pare quindi che il colosso voglia offrire una tecnologia a un prezzo già prestabilito e abbastanza difficile da raggiungere, a cui però Samsung dovrà adeguarsi al fine di continuare a lavorare a questi importanti dispositivi.

Resta il fatto che per il momento si tratta di un report non ancora confermato, e quindi il tutto potrebbe richiedere più o meno tempo del previsto, considerando nello specifico che il colosso sudcoreano potrebbe avere modo di ottimizzare in tempo record la propria produzione per soddisfare la richiesta di Apple. Per quel che riguarda i prodotti in arrivo nel corso del 2022, abbiamo già avuto le previsioni del noto insider Mark Gurman di Bloomberg, di cui abbiamo parlato all’interno di questo approfondimento.