Superman: Kevin Smith ricorda il film con Ben Affleck protagonista che aveva scritto negli anni Novanta

Kevin Smith negli anni Novanta fu vicino a realizzare un progetto dedicato a Superman: stiamo parlando di una sceneggiatura in cui il regista aveva incluso Ben Affleck come interprete protagonista. L’attore e regista ne ha parlato di recente a Yahoo! Entertainment.

Il titolo del progetto doveva essere Superman Reborn, e Smith, una volta ingaggiato, riscrisse la sceneggiatura basandola sulla Morte di Superman appena avvenuta nei fumetti DC Comics. Ecco cosa ha raccontato il regista di quell’esperienza:

Stavo scrivendo la sceneggiatura per Ben Affleck. Ben si stava già preparando. Poco dopo fu ingaggiato per Armageddon. Affleck era un f***to gigante, era strutturato per essere un supereroe, come una action figure, soprattutto per il suo peso. Ed all’epoca aveva messo su anche un po’ di muscoli. Nella mia testa e nel mio cuore i protagonisti di quel film dovevano essere Ben Affleck come Superman e Michael Rooker come Lex Luthor.