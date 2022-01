Samsung Galaxy S21 FE: il teardown suggerisce buone possibilità di riparazione

Samsung ha da poco avuto modo di confermare il suo nuovo Samsung Galaxy S21 FE, come si sospettava avrebbe fatto nel corso del CES 2022 ormai da tempo. Parliamo di un nuovo gioiellino pronto a seguire il successo della precedente Fan Edition che si presenta con davvero tante potenzialità, a quanto pare non solamente per quel che riguarda le specifiche tecniche. Il dispositivo infatti, come evidenziato nel corso di un video teardown, avrà modo di essere facilmente riparato da parte dei consumatori che per un motivo o per un altro si troveranno con qualche tipo di danneggiamento.

Il filmato in questione, che potete vedere qui di seguito, fa luce su come Samsung ha avuto modo di assemblare il suo articolo, mostrando per filo e per segno lo smartphone a nudo, e svelando quindi come ogni pezzo abbia modo di essere facilmente estratto e separato dal resto, con anche quelli che sembrano veri e propri segnalatori facili da seguire.

Dal togliere la scocca al resto, anche se la colla che tiene ferme le fotocamere farebbe bene a restare lì dov’è, il tutto sembra infatti facilmente smontabile e riassemblabile, al fine di riuscire a riparare qualunque pezzo possa essersi rotto durante l’utilizzo. Viene rimosso tra le altre cose anche il display, e seppur non manchino davvero tante viti, ci troviamo anche questa volta davanti a delle soluzioni abbastanza facili da approcciare, che sicuramente potranno fare felice chi dovrà procedere con l’operazione.

Al momento, il colosso ha da poco avuto modo di presentare diverse novità nel corso del CES 2022, ma c’è da dire che non sappiamo quando la lineup di prodotti avrà modo di essere migliorata con l’annuncio degli S22, che a quanto pare potrebbero essere annunciati nel mese di febbraio o marzo. Un recente report ha tra le altre cose indicato le specifiche tecniche dei telefoni in questione, ne parliamo qui.