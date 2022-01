La prima immagine del nuovo iPhone 14 Pro senza notch

Il prossimo iPhone 14 Pro non avrà il notch, una prima immagine condivisa da un leaker conferma il rumor. Ecco come sarà la soluzione punch-hole scelta da Apple.

Alla fine, sembra tutto vero: il prossimo iPhone 14 Pro potrebbe essere il primo smartphone di Apple – post iPhone X – senza il controverso e divisivo notch. Lo aveva anticipato un rumor di poche settimane fa, ora online è anche spuntata una foto di un presunto prototipo dell’iPhone di prossima generazione.

Addio al notch: il prossimo iPhone 14 Pro potrebbe avere una fotocamera frontale ‘a foro’, restituendo quindi più superficie allo schermo, non più interrotto dal vistoso notch. I sensori necessari al funzionamento di FaceID, la tecnologia di identificazione facciale di Apple, sono, infatti, stati nascosti sotto allo schermo. È una soluzione simile a quella adottata da Samsung con il Z Fold 3, spiega il sito Phone Arena.

Quella mostrata dalla foto circolate online è comunque una soluzione di compromesso: lo schermo è interrotto da un punch-hole ovale – o a forma di pillola, come è stato definito dalla stampa americana – affiancato da un secondo foro circolare.

Ma tranquilli: il secondo foro circolare riflette la luce, e infatti a device acceso, guardando direttamente lo schermo, l’utente vedrà esclusivamente il foro a pillola, mentre il secondo sarà impercettibile.

Ricordiamo che – almeno stando ai rumor -, questa soluzione dovrebbe essere un’esclusiva dei prossimi iPhone top di gamma: iPhone 14 Pro e Pro Max, dunque. Al contrario, l’iPhone 14 ‘base’ dovrebbe avere il vecchio notch.

Sempre il leaker che ha condiviso queste immagini ci spiega anche perché Apple ha deciso di scartare l’idea di una selfie cam sotto al display: per il momento questa tecnologia offre una qualità d’immagine non all’altezza delle aspettative dell’azienda.

you just know the status bar is gonna look like this pic.twitter.com/n1QRTRyXqh — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) January 3, 2022

Ma attenzione, le immagini diffuse in queste ore portano con loro anche una brutta notizia: sembra che i nuovi iPhone 14 Pro non avranno il tanto chiacchierato sensore per le impronte digitali integrato nel display. Ancora una volta, l’unica soluzione di sblocco via dati biometrici sarà offerta dalla tecnologia FaceID. O quantomeno, così pare per il momento. Il lancio dell’iPhone 14 è ancora lontano, bisognerà aspettare settembre del 2022.