Deanna Booher: morta la wrestler del vero GLOW degli anni Ottanta

Deanna Booher, l'ex wrestler del vero GLOW, conosciuta come Matilda The Hun, è morta all'età di 73 anni.

All’età di 73 anni si è spenta Deanna Booher, meglio conosciuta come Matilda The Hun: stiamo parlando di una delle wrestler che negli anni Ottanta fu tra le protagoniste dello show Gorgeous Ladies of Wrestling, da cui è stato tratto successivamente il telefilm di Netflix.

Deanna Booher si dedicò alla carriera da wrestler in GLOW per soli due anni, e successivamente entrò nel mondo del cinema, considerando che partecipò a film come Balle Spaziali, Brainsmasher… A Love Story e Theodore Rex.

La stessa WWE ha dedicato un post alla scomparsa di Deanna Booher. Ecco riportate le parole del messaggio:

Siamo rattristati dalla notizia della scomparsa di Deanna Booher, meglio conosciuta come Matilda The Hun, un personaggio amato dai fan di tutto il mondo, che se n’è andata a 73 anni.

Questa news riporta sicuramente con la mente alla mancata conclusione di GLOW, che doveva avere in sviluppo ancora un’altra stagione, e che invece è stato cancellato da Netflix. Anche se sono in diversi, pure tra gli addetti ai lavori, ad auspicare una conclusione per GLOW. Tra questi c’è anche Alison Brie, che ha dichiarato: