GLOW: Alison Brie sulla possibilità di un film Netflix post cancellazione

Alison Brie è recentemente tornata sulle possibilità di realizzazione di un film per chiudere la storia di GLOW e dare alla serie Netflix il finale che merita.

I fan devono ancora riprendersi dallo shock dovuto all’improvvisa cancellazione di GLOW dopo una terza stagione che era riuscita ad appassionare persino più delle precedenti. Tant’è che lo stesso Marc Maron, uno dei protagonisti, ha lanciato, pochi giorni dopo l’infausto evento, la suggestione di chiudere la storia della serie Netflix con un lungometraggio. Una richiesta che, a dir la verità, non ha trovato grandi riscontri né tanto meno uno sviluppo di qualche tipo.

Recentemente però il volto indiscusso di GLOW, Alison Brie, ha deciso di condividere le sue impressioni in merito a tale prospettiva. L’occasione è stata quella di una chiacchierata con The Playlist durante un episodio del podcast The Fourth Wall.

Queste sono le dichiarazioni dell’attrice, che nonostante si auguri di poter vedere il film realizzato, non lascia, al momento, molto adito alle speranze dei fan.

I nostri creatori, Liz Flahive e Carly Mensch, sono scrittori incredibili e assolutamente devoti ai personaggi che hanno creato, quindi un lungometraggio sarebbe un ottimo modo per concludere la storia di GLOW. Sono però un po’ pessimista sul fatto che questo possa realmente accadere alla luce di tutto ciò che è successo quest’anno e di quanto sia difficile riportare qualcosa in produzione con il COVID. Faccio anche parte del cast di Community, che sta cercando di girare un film da sei anni ormai, quindi so di cosa parlo. È decisamente un peccato. Mi mancherà recitare con quelle donne incredibili e con Marc Maron e Chris Lowell. Siamo stati comunque fortunati ad aver potuto realizzare tre stagioni perfette dello show. Io lo adoro e adoro il fatto che vivrà su Netflix per sempre. Quindi le persone possono ancora darci un’occhiata.

A noi non rimane altro che invitarvi a raccogliere il suggerimento di Alison Brie e a “dare un’occhiata” a GLOW, lo trovate su Netflix, sperando che in tempi migliori si possa assistere a una degna conclusione.

