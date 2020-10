GLOW: Netflix cancella la serie TV durante la produzione della stagione 4

Netflix ha cancellato la serie GLOW mentre stavano ricominciando le riprese della quarta e ultima stagione.

Una serie TV molto amata sulla piattaforma streaming Netflix è appena stata cancellata: stiamo parlando di GLOW. Il telefilm era stato rinnovato per una quarta ed ultima stagione.

Le riprese erano iniziate poco prima dello scoppio della pandemia, e successivamente sono state interrotte. Ma con l’aumento dei costi dovuto al protrarsi della produzione, ed all’impossibilità di rispettare alcune norme anti-Covid la serie è stata cancellata.

I creatori della serie Liz Flahive e Carly Mensch hanno dichiarato:

Il Covid è stato una tragedia nazionale e dovrebbe essere la nostra priorità. Il Covid ha anche smontato la nostra serie. Netflix ha deciso di non concludere la produzione della stagione finale. C’è stata data la possibilità di realizzare una commedia complicata sulle donne, raccontando le loro storie. E sul wrestling. E adesso è tutto andato. Ci sono un sacco di brutte cose in giro per il mondo che sono più grandi di questo, ma ci fa male sapere che non vedremo più queste 15 donne inquadrate tutte insieme. Ci mancherà il nostro cast composto da strani pagliacci e da una squadra eroica.