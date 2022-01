Xiaomi 12 Ultra: a quanto pare sarebbe stato cancellato

A quanto pare, potremmo non avere mai a che fare con lo Xiaomi 12 Ultra, come da poco riportato sulle pagine di Gizmochina. Si tratta infatti di un dispositivo che è risultato assente all’ultima presentazione del colosso cinese, il quale ha invece avuto il piacere di mostrare il modello base della serie e la sua versione Pro, che integrano lo Snapdragon 8 Gen 1.

A far pensare alla cancellazione troviamo un report arrivato da Xiaomiui, che ha analizzato una teoria secondo la quale il dispositivo – che al contrario degli altri già disponibili nel territorio cinese starebbe tardando – potrebbe invece non giungere invece sul mercato e non finire mai in vendita. Il tutto è dato dal fatto che il colosso ha utilizzato le lettere L per i suoi migliori dispositivi, optando per L2 riferendosi allo Xiaomi 12 Pro ed L3 per lo Xiaomi 12 base.

Mentre L1 spetterà al Mix 5 Pro, ed L1A per il semplice Mix 5, sembrerebbe quindi che non ci sia spazio per un ulteriore dispositivo, dato che più si scende in basso e maggiore è la potenza, e la versione Ultra non avrebbe quindi dove collocarsi, dato che il colosso non gli ha lasciato la dicitura L1 o non ha optato per l’utilizzo di L4 riferendosi allo Xiaomi 12.

Ciò non vuol dire che con ogni possibilità non avremo mai a che fare col dispositivo, ma solamente che secondo questa analisi il suo arrivo risulta al momento abbastanza improbabile, anche se restiamo in attesa di novità in tal senso da parte del colosso, dal quale in realtà dobbiamo ancora scoprire quando i dispositivi arriveranno nel nostro paese. Per tutti i dettagli riguardanti gli Xiaomi 12, ne approfittiamo per rimandarvi al nostro articolo di approfondimento dedicato, sperando nel mentre che non serva aspettare molto tempo prima che i nuovi gioiellini possano raggiungere il resto del mondo.